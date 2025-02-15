Meke Gölü kar yağışının ardından beyaza büründü

Gölü, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.

Volkanik kraterin suyla dolmasıyla oluşan Meke Gölü, ender rastlanan jeolojik yapılardan biri olarak görülüyor.

"Kesin korunacak hassas alan" ilan edilen gölde, bir süredir etkili olan kar, güzel görüntüler ortaya çıkardı.

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