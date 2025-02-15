Konya'da kamyonet devrildi, 3 kişi yaralandı
Konya'nın Kulu ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Konya'nın Kulu ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
M.B. idaresindeki kamyonet, Kulu-Kozanlı kara yolunda devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 2 kişi Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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