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        Konya'da kamyonet devrildi, 3 kişi yaralandı

        Konya'nın Kulu ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 12:49 Güncelleme: 15.02.2025 - 12:49
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        Konya'da kamyonet devrildi, 3 kişi yaralandı
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        Konya'nın Kulu ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        M.B. idaresindeki kamyonet, Kulu-Kozanlı kara yolunda devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 2 kişi Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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