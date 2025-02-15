Konya'da Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı protesto düzenlendi

Gazze'deki direnişin düşmanı yola getirdiğini belirten Ceylan, "Tüm dünya buna şahitlik edecek. Esir alınmış kardeşlerimiz bugün serbest bırakılacak. Direniş, düşmanı yere serdi. Allah'a binlerce kez hamdediyoruz." diye konuştu.

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