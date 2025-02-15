Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konyaspor, Samsunspor maçına hazır

        TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın konuk edeceği Reeder Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 19:49 Güncelleme: 15.02.2025 - 19:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konyaspor, Samsunspor maçına hazır
        ABONE OL

        TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın konuk edeceği Reeder Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalışmalar yaptı.

        MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Yasin Kol yönetecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Atatürk'e verilen istihbarat raporu
        Atatürk'e verilen istihbarat raporu
        MİT Başkanı Kalın: Gazze'de ateşkes daimi olmalı
        MİT Başkanı Kalın: Gazze'de ateşkes daimi olmalı
        Savaş'tan CHP Kurultayı'na iptal davası
        Savaş'tan CHP Kurultayı'na iptal davası
        Orban: Ukrayna Avrupa Birliği için Afganistan olacaktır
        Orban: Ukrayna Avrupa Birliği için Afganistan olacaktır
        Maçta müthiş heyecan!
        Maçta müthiş heyecan!
        Koyunlardan üst geçit mesajı
        Koyunlardan üst geçit mesajı
        Sosyal medyadan 'Yakın asistan' ilanıyla cinsel istismar!
        Sosyal medyadan 'Yakın asistan' ilanıyla cinsel istismar!
        Cips üreticisi Frito Lay'e Rekabet Kurulu'ndan dev ceza
        Cips üreticisi Frito Lay'e Rekabet Kurulu'ndan dev ceza
        Merve Taşkın hakkında karar
        Merve Taşkın hakkında karar
        Trump ve Musk, 9 bin 500'den fazla çalışanı kovdu
        Trump ve Musk, 9 bin 500'den fazla çalışanı kovdu
        "Sevgililerim beni terk ediyor"
        "Sevgililerim beni terk ediyor"
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı'dan 'Dracula' performansı
        DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı'dan 'Dracula' performansı
        Edirne’den sonra Buruk!
        Edirne’den sonra Buruk!
        İki çocuk annesi Dilek'i sevgilisi katletti!
        İki çocuk annesi Dilek'i sevgilisi katletti!
        Ali Koç'tan Mourinho açıklaması
        Ali Koç'tan Mourinho açıklaması
        Kayıp hazine Türkiye'ye dönüyor
        Kayıp hazine Türkiye'ye dönüyor

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Konya'da bir kadını bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuk...
        GÜNCELLEME - Konya'da bir kadını bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuk...
        Seydişehir'de binanın yıkılan duvarı altında kalan araçlar zarar gördü
        Seydişehir'de binanın yıkılan duvarı altında kalan araçlar zarar gördü
        Dünürlerin kavgasında 2 kardeş öldürüldü
        Dünürlerin kavgasında 2 kardeş öldürüldü
        Konya'da Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı protesto düzenlen...
        Konya'da Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı protesto düzenlen...
        Konya'da gelininin annesi ve dayısını silahla öldüren şüpheli yakalandı
        Konya'da gelininin annesi ve dayısını silahla öldüren şüpheli yakalandı
        Yalıhüyük Belediyesi'nden sosyal sorumluluk projesi
        Yalıhüyük Belediyesi'nden sosyal sorumluluk projesi