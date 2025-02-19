Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konyalı kadınların kurduğu kooperatifin ürünleri zincir marketlerin raflarında

        ALEYNA KARTAL - Konya'nın Akşehir ilçesinde bir araya gelen 18 ev kadını, kurdukları kooperatifle hem gıda alanında üretim yapıyor hem de hemcinslerine istihdam sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 12:36 Güncelleme: 19.02.2025 - 12:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konyalı kadınların kurduğu kooperatifin ürünleri zincir marketlerin raflarında
        ABONE OL

        ALEYNA KARTAL - Konya'nın Akşehir ilçesinde bir araya gelen 18 ev kadını, kurdukları kooperatifle hem gıda alanında üretim yapıyor hem de hemcinslerine istihdam sağlıyor.

        Altuntaş Mahallesi'ndeki ev kadınları, eşlerinin de desteğiyle, evlerinde ürettikleri yufka, mantı, kuru sebze ve reçelleri satmaya başladı.

        Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) başvurularının ardından destek alarak kooperatif kuran kadınlar, makarna, mantı, yufka, reçel gibi ürünlerini zincir marketlere pazarlıyor.

        Kooperatifin kurucusu Fadime Beder (37), AA muhabirine, işini severek yaptığını ve el birliğiyle zorlukların üstesinden geldiklerini söyledi.

        Evde mantı açarak bu işe adım attıklarını ifade eden Beder, "Erişte, mantı kesme, kozalak şurubu, dut reçeli, domates kurusu, su böreği ve yufka yaparak işlerimizi sürdürdük. TKDK'ye başvurup destek aldıktan sonra biçerdöver ve ekipman desteği aldık. Şu anda 18 ortak kadınla çalışmalarımıza devam etmekteyiz, ayrıca 8 de çalışan kadın var." dedi.

        Beder, TKDK'den yaklaşık 1,5 milyon liralık destek aldıklarını, ayrıca KDV, ÖTV gibi bazı vergi muafiyetlerinden faydalandıklarını dile getirdi.

        - "Bir kadın kafaya koyduktan sonra her işin üstesinden gelir"

        Kooperatifin ortaklarından Zahide Yılmaz (39) da iş hayatında olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

        Kazançlarıyla kooperatifi daha da büyütmeyi hedeflediklerini anlatan Yılmaz, "Bize 'Makarnayla iş mi yürür?' diyenler oldu ama kimseyi dinlemedik. Kendi işimizde gururluyuz, onurluyuz. Bizler kadınlarımıza iş fırsatı sunduğumuz için mutluyuz. Bir kadın kafaya koyduktan sonra her türlü işin üstesinden gelir." diye konuştu.

        TKDK Konya İl Koordinatörü Yavuz Uysal da kadın girişimcilere önem verdiklerini söyledi.

        Kadın yatırımcıların gün geçtikçe arttığını vurgulayan Uysal, şunları kaydetti:

        "Özellikle hane halkı gelirlerine etki edebilecek bir katkı sağlayarak kırsal alanda üretimin içinde yer alacak kadınlarımızı desteklemeye devam ediyoruz. Burası Akşehir ilçemizde bir mahalle ve kadın kardeşlerimiz, bir birliktelik oluşturup kooperatif kurdu. Hem kadın olmaları hem de birliktelik oluşturarak, kooperatif kurarak üretim yapmaları, bu projenin önemini bir kat daha artırıyor.

        Kadınlar, TKDK'den yüzde 65 hibe desteğine ek KDV, ÖTV gibi vergi muafiyetlerinden de faydalandı. Alınan makine ekipmanlarıyla üyelerinin arazilerini işleyen kadın çiftçilerimize bu destek önemli bir katkı oluşturdu. Kurumumuz tarafından sağlanan destekle, kendi ürettikleri ürünlerle daha karlı ve sürdürülebilir bir üretim gerçekleştiriyorlar."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Emlak Konut, yeni konut kampanyasını açıkladı
        Emlak Konut, yeni konut kampanyasını açıkladı
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        Meteoroloji'den kar alarmı! İşte son durum
        Meteoroloji'den kar alarmı! İşte son durum
        Peş peşe kar tatili haberi... Birçok ilde eğitime ara!
        Peş peşe kar tatili haberi... Birçok ilde eğitime ara!
        "Kırmızı ette fiyat dengesizliği spekülatif"
        "Kırmızı ette fiyat dengesizliği spekülatif"
        Yollarda kaldılar!
        Yollarda kaldılar!
        Sevgilisinden ayrılan iş insanı kâbusu yaşadı!
        Sevgilisinden ayrılan iş insanı kâbusu yaşadı!
        Portekiz'de gündem: Kerem ve Orkun
        Portekiz'de gündem: Kerem ve Orkun
        Kanada'dan Avrupa'ya Trump uyarısı: Uyanın
        Kanada'dan Avrupa'ya Trump uyarısı: Uyanın
        Balayında bisikletle dünya turuna çıktılar, Trabzon'a ulaştılar
        Balayında bisikletle dünya turuna çıktılar, Trabzon'a ulaştılar
        BES sınıfı geçti
        BES sınıfı geçti
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor!
        Galatasaray zoru başarmaya çalışacak!
        Galatasaray zoru başarmaya çalışacak!
        Burası Efşene! Köy değil bilim yuvası
        Burası Efşene! Köy değil bilim yuvası
        "Beni, Özcan dövmedi"
        "Beni, Özcan dövmedi"
        100 yıl sonra ilk! Firavun mezarı bulundu
        100 yıl sonra ilk! Firavun mezarı bulundu
        Ünlü olmakla ilgileniyor
        Ünlü olmakla ilgileniyor
        Cani, Beyza'yı adım adım takip etmiş!
        Cani, Beyza'yı adım adım takip etmiş!
        ABD Başkanı Trump'tan yeni tarife sinyali
        ABD Başkanı Trump'tan yeni tarife sinyali

        Benzer Haberler

        Konya'da evinde cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü belirlendi
        Konya'da evinde cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü belirlendi
        Banyoda başına sert cisimle vurularak öldürülmüş halde bulundu: 3 arkadaşı...
        Banyoda başına sert cisimle vurularak öldürülmüş halde bulundu: 3 arkadaşı...
        TÜRGEV'in "Güzel İşler Fabrikası" Konya'da açıldı
        TÜRGEV'in "Güzel İşler Fabrikası" Konya'da açıldı
        Dekan yardımcısı, kendisini vuran öğrenciyi sakinleştirmek için odasına çağ...
        Dekan yardımcısı, kendisini vuran öğrenciyi sakinleştirmek için odasına çağ...
        Dünya mirası kabul edildikten sonra Eşrefoğlu Camisi'ne ilgi katlandı
        Dünya mirası kabul edildikten sonra Eşrefoğlu Camisi'ne ilgi katlandı
        Üniversite öğrencisi, dekan yardımcısını vurup, intihara kalkıştı (2)
        Üniversite öğrencisi, dekan yardımcısını vurup, intihara kalkıştı (2)