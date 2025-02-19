Konya'da evde çıkan yangın söndürüldü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın, hasara neden oldu.

Seydişehir Stad Mahallesi'ndeki iki katlı evin üst katında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın, hasara yol açtı.