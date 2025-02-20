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        Komadan çıkıp 6 yılda atletizmde 55 madalya ve kupa kazandı

        SERHAT ÇETİNKAYA - Konya'da beyin tümörü rahatsızlığının ardından motivasyonunu yüksek tutarak ulusal ve uluslararası yarışmalara katılan 48 yaşındaki milli master atlet Belgin Büyükşahin, 6 yılda 55 madalya ve kupa kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 11:07 Güncelleme: 20.02.2025 - 11:11
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        Komadan çıkıp 6 yılda atletizmde 55 madalya ve kupa kazandı
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        SERHAT ÇETİNKAYA - Konya'da beyin tümörü rahatsızlığının ardından motivasyonunu yüksek tutarak ulusal ve uluslararası yarışmalara katılan 48 yaşındaki milli master atlet Belgin Büyükşahin, 6 yılda 55 madalya ve kupa kazandı.

        Çocukluğundan itibaren farklı dallarda hep sporun içinde olan teknoloji tasarım öğretmeni Büyükşahin, hayat yoğunluğundan dolayı, gönül verdiği atletizmde, yarışmalara katılamasa da sağlıklı yaşam için koşmayı hiç bırakmadı.

        Bayılınca 2017'de kaldırıldığı hastanede, beyninde tümör tespit edilen Büyükşahin, komada kaldığı 1 yıl içinde iki büyük ameliyat geçirdi.

        Gözlerini açtığı 6 Nisan 2018'den sonra azmi ve spor sevgisiyle verdiği mücadele sayesinde hayata tutunan Büyükşahin, malulen emekliliğiyle bir yıl sonra yeniden spora başlayıp form tutarak yarı maratonlara ve salon atletizm şampiyonalarına katılmaya başladı.

        Elde ettiği başarılarla milli sporcu olan Büyükşahin, ulusal ve uluslararası yarışmalarda 55 madalya ve kupa kazandı.

        Hırvatistan'da ağustos ayında yapılacak Masterler Balkan Pist Şampiyonası'na ve 2026'da Güney Kore'deki Seul Dünya Masterler Yarı Maraton Şampiyonası'na hazırlanan Büyükşahin'in en büyük hedefi ise dünya şampiyonu olmak.

        - "Doktorlar hayata tekrar dönmeme bile 'mucize' diyorlar"

        Geçirdiği zorlu süreçte "Bir daha ayağa kalkamaz" denilmesine rağmen koşmaya başlayacağı inancını hiç kaybetmeyen Büyükşahin, çevresindekileri bile şaşırtan azim dolu mücadelesini AA muhabiriyle paylaştı.

        Büyükşahin, beyin tümörünün hayatını temelden değiştirdiğini, "yaşama dönüş" olarak nitelendirdiği sürecin ardından adeta ikinci hayatına başladığını söyledi.

        Komadan çıktıktan sonra bir bebek gibi neredeyse her şeyi yeniden öğrendiğine dikkati çeken Büyükşahin, şöyle konuştu:

        "Doktorlar hayata tekrar dönmeme "mucize" diyorlar. Çünkü hayatımı makineye bağlı geçirme ihtimalini daha yüksek görüyorlarmış. Spor altyapımın olması ve vücudumun sağlam olması hayata tutunmamı sağladı. Sıfırdan yürümeyi, koşmayı, yemek yemeği öğrendim. Ailemin yardımıyla ayağa kalktım. Fizik tedavi gördüm. Beynimin sol tarafına yerleştirilen bir çiple yaşıyorum. Sağlıklı olduğuma, ayakta olduğuma şükrediyorum. Ağırlığım 100 kiloya yaklaşmıştı. Yavaş yavaş spora başlayıp 57 kiloya düştüm. Çevremdekiler inanamadı. Spor beni hayata bağlayan en büyük şeydi."

        - "Asla vazgeçmedim"

        Büyükşahin, hayallerini gerçekleştirmek için yarı maratonlara ve salon atletizm şampiyonalarına katılmaya karar verdiğini belirterek, "Kilolu olduğum için bazıları 'Sen bu kilonla nasıl koşacaksın' dedi. 'Aşama aşama geliştireceğim, kendime güveniyorum.' dedim. İlk katıldığım yarışta sekizinci, sonrakinde dördüncü oldum. Uluslararası olarak ilk katıldığım 2019'daki İstanbul Yarı Maratonu'nda beşinci oldum. 2020'de Sırbistan'da 1500 metrede altın madalya kazanarak Balkan şampiyonu oldum." ifadesini kullandı.

        İtalya'da 2023'te Avrupa Masterler Pist Şampiyonası'ndaki başarısıyla 2024'te İsveç'te dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandığına değinen Büyükşahin, oradaki derecesinin de kendini 2026'daki dünya şampiyonasına taşıdığını söyledi.

        Büyükşahin, önündeki şampiyonalara sıkı bir antrenmanla hazırlandığını sözlerine ekledi.

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