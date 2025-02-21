Seydişehir'de konferans düzenlendi

İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Necmettin Erbakan Meslek Yüksekokulu iş birliğiyle üniversite öğrencilerine yönelik okulun konferans salonunda düzenlenen programda, sosyal çalışmacı Ece Aktaş sunum yaptı.

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