Karatay Belediyesi ekiplerince ramazan denetimi yapıldı

Karatay Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Karatay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yaklaşan ramazan ayı öncesinde denetimlere başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ramazan ayının yaklaşmasıyla, zabıta müdürlüğüne bağlı ekiplerin denetimlerini artırdığı bildirildi.

Vatandaşların güvenli ve huzurlu şekilde alışveriş yapabilmeleri için denetimlerin devam edeceği belirtilen açıklamada, şu bilgiye yer verildi:

"Vatandaşlarımızın ramazan süresince, güvenli ve huzurlu şekilde alışveriş yapabilmeleri için ekiplerimiz, ilçe genelinde sürekli denetimler gerçekleştiriyor. Söz konusu denetlemelerde azami hassasiyet gösteriliyor. Bu kapsamda market ve pazar yerlerinde genel temizlik, ruhsat, gramaj, etiket konularına dikkat ediliyor."