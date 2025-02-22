"Herkes İçin Yüzme Projesi Yüzme Yarışları" finali Konya'da başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği Herkes İçin Yüzme Projesi Yüzme Yarışları, Konya'da başladı.

Türk Devletleri Teşkilatı Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakanlar Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda; Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ile gözlemci Macaristan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin katılımıyla "Herkes İçin Yüzme Projesi Yüzme Yarışmaları "düzenleniyor.

Yüzme yarışmalarının Türkiye etabı, Konya Olimpik Yüzme Havuzu'nda başladı.

Yarışmada farklı yaş kategorisinde birinciliği elde eden sporcular, Azerbaycan'da yapılacak final müsabakalarında Türkiye'yi temsil edecek.

Konya Yüzme İl Temsilcisi Can Utkuoğlu, AA muhabirine, 8 ilden yaklaşık 800'ün üzerinde katılımcının katıldığı seçmelerden gelenlerin yarıştığını söyledi.

Konya'da 160 sporcunun yarışmaya katıldığını aktaran Utkuoğlu, "Burada birinci olan sporcularımızı Bakü'deki finale göndereceğiz. Yarın bitirmeyi planlıyoruz. 9-75 yaş arasında sporcularımız var. Genç yaş grubumuzda katılım fazla. Sporcularımız 30 dakika boyunca yüzüyor. Bu sürede en uzun metrajı yüzen sporcularımızın ilk üçüne madalya, birincilerini de Azerbaycan'a göndereceğiz." diye konuştu.