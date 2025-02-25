Konya'da ormanlık alana odun kesmeye giden kişi kalp krizi sonucu öldü
Konya'nın Seydişehir ilçesinde Kuğulu Tabiat Parkı bölgesinde bulunan ormanlık alana odun kesmeye giden Süleyman Gevenli (67), kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde Kuğulu Tabiat Parkı bölgesinde bulunan ormanlık alana odun kesmeye giden Süleyman Gevenli (67), kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Kuğulu Tabiat Parkı'nda bulunan ormanlık alana odun kesmeye giden Süleyman Gevenli evine dönmeyince yakınları durumu emniyet ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Arama çalışması yapan ekipler, Gevenli'yi ormanlık alanda hareketsiz yatarken buldu.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Gevenli'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Gevenli'nin ilk incelemeye göre kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.
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