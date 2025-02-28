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        Konya'da 28 Şubat Gönüllüleri Platformu üyeleri basın açıklaması yaptı

        Konya'da 28 Şubat Gönüllüleri Platformu üyeleri, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 15:38 Güncelleme: 28.02.2025 - 15:38
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        Konya'da 28 Şubat Gönüllüleri Platformu üyeleri basın açıklaması yaptı
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        Konya'da 28 Şubat Gönüllüleri Platformu üyeleri, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

        Platformun il temsilcisi Latife Kaynar, Mevlana Meydanı'nda yaptığı açıklamada, o dönemde temel insan haklarının rafa kaldırıldığını söyledi.

        Yaşananları unutmamak ve toplumsal hafızayı canlı tutmak için toplandıklarını anlatan Kaynar, şunları kaydetti:

        "Toplumun dinini öğrenme ve inandığı gibi yaşama hakkını elinden almak için imam hatiplerin orta kısımları ve Kur'an kursları o dönemde kapatıldı. Devamında, imam hatip liselerinin önünü kesmek için bütün meslek liselerine katsayı zulmü uygulanarak üniversite sınavlarında puanları kırıldı. Bu öyle bir zulümdü ki tıp fakültesini kazanacak kadar soru cevaplayan bir genç uğradığı katsayı zulmü ile ancak ön lisans programlarından birine yerleşebiliyorlardı."

        Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Adem Ceylan ve avukat Mustafa Atılgan da konuşma yaptı.

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