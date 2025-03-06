Akşehir'den kısa kısa
Konya'nın Akşehir ilçesinde hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Polis ekipleri, Yeni Mahalle Cumhuriyet Bulvarı'nda durdukları araçta, "hayvan hırsızlığı" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.O'yu yakaladı.
R.O, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
- Deprem Haftası kapsamında fotoğraf sergisi
Yaren Arama Kurtarma Derneği tarafından Akşehir Cumhuriyet Meydanı'nda 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı.
Etkinlikte konuşan Dernek Başkanı Abdullah Yağcı, Akşehir'in birinci derece deprem bölgesinde yer aldığını aktararak, bu tür etkinliklerin toplumun deprem bilincini artırmak adına önemli olduğu söyledi.
Etkinlikte, ziyaretçilere bilgilendirme broşürleri dağıtıldı, arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan ekipmanlar tanıtıldı.
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