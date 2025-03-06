Akşehir'den kısa kısa

Etkinlikte konuşan Dernek Başkanı Abdullah Yağcı, Akşehir'in birinci derece deprem bölgesinde yer aldığını aktararak, bu tür etkinliklerin toplumun deprem bilincini artırmak adına önemli olduğu söyledi.

Yaren Arama Kurtarma Derneği tarafından Akşehir Cumhuriyet Meydanı'nda 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı.

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