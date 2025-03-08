Konya'da sahipsiz köpeğin saldırısında hayatını kaybeden bebeğe ilişkin açıklama

Konya'nın Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Merkez Karatay ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısında hayatını kaybeden bebeğin ölümüne ilişkin açıklama yaptı.

Kılca, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde yaşanan olaydan büyük üzüntü duyduklarını belirtti.

Konunun hassasiyeti nedeniyle uzun süredir seferber şekilde toplama çalışması yaptıklarını aktaran Kılca, "Her türlü engelleme girişimine, çalışanlarımıza olan saldırılara rağmen gece gündüz demeden toplama yapıyoruz. Ağustos 2024'te yürürlüğe giren yasa çerçevesinde ilk andan itibaren toplama alanlarımızı oluşturduk. Sokaklarımızı güvenli hale getirmek için mümkün olan en yoğun çalışma planını, sahada uyguladığımızı tüm vatandaşlarımızın özellikle bilmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kılca, bazı bölgelerin oldukça geniş arazilere sahip olduğunu, bu bölgelerde ise daha hassas ve planlı bir toplama çalışması yürüttüklerini bildirerek, "Çalışmalar neticesinde sahipsiz köpek sorununu bölgemizde önemli ölçüde azalttığımız bir dönemde, yüreğimizi yakan bu acı hadisenin yaşanmış olmasının derin üzüntüsünü yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

-"Sorunu tamamen bitirene kadar asla durmayacağız"

Hiçbir şeyin insan hayatından daha önemli olmadığını vurgulayan Kılca, şunları kaydetti:

"Ellerine geçen her fırsatta sözde hayvanseverliği toplum sağlığını hiçe sayacak seviyede kullananların ve insan canını ikinci plana atarak sorunun bugüne kadar büyümesine sebep olanların şunu bilmesini isterim; bizlerin tüm şehir olarak topyekun bir duruşla, sorunu tamamen bitirene kadar asla durmayacağız. Toplama çalışmalarımızı hız kesmeden devam ettiriyoruz. Tüm gücümüzle sahada çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Kaybettiğimiz yavrumuza Rabbimden rahmet diliyorum. Allah ailesine sabırlar versin. Başımız sağ olsun."

Konya Valiliği de yaptığı açıklamada, sahipsiz köpeklerin hayvan bakım evlerine toplanması konusunda yoğun mücadelenin sürdürüldüğü bu süreçte yaşanan olaydan derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, olayla ilgili çok yönlü tahkikatın devam ettiği bildirildi.