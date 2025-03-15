Konya Beşiktaşlılar Derneği'nin yeni hizmet binası açıldı
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Konya Beşiktaşlılar Derneği'nin yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Konya Beşiktaşlılar Derneği'nin yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.
Adalı, akşam oynayacakları TÜMOSAN Konyaspor karşılaşması için geldiği kentte, Konya Beşiktaşlılar Derneği'nin yeni hizmet binasının açılışına katıldı.
Burada taraftarların yoğun ilgisi ile karşılaşan Adalı, Ankara Caddesi üzerindeki dernek binasının açılışını gerçekleştirdi.
Adalı, binayı gezerek yetkililerden bilgi aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.