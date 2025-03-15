Konyaspor-Beşiktaş maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasman TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 yenilen Beşiktaş'ın teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, hayal kırıklığı yaratan bir mağlubiyet yaşadıklarını söyledi.

Solskjaer, karşılaşmanın oynandığı Konya Büyükşehir Stadı'nda maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Konyaspor'u tebrik eden Solskjaer, "Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Ceza sahası içinde çok iyi savunma yaptılar. Hayal kırıklığı bir mağlubiyet oldu. Gol atamadık, maçı kazanmayı hak etmedik. Oyuna başlangıcımız kötüydü. Rakibimiz oyunu domine etti. Başlangıçtan itibaren olması gereken standardın altında kaldık. Taraftarlardan özür dilemeliyiz, onların beklentisini karşılayamadık. Umarız ki böyle bir şey bir daha tekrarlanmayacak." diye konuştu.

- "Kariyerimde böyle bir şey görmedim"

Solskjaer, oyuna hakim bir takım olmak için mücadele ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bunun için çalışıyoruz. Bugün aslında oyunu rakibin ceza sahasında oynadık ama kalite, hareketlilik ve bitiricilik eksikti. Orta kalitesi eksikti. Çaba, gayret vardı ama kalitemiz pek yoktu. Bu seviyeye gelecek takım yaratmak için birkaç transfer olabilir. Önemli oyuncuları getirip yeni ve iyi bir takım inşa etmek için çalışacağız. Çalışmak zorundayız. Bugün şöyle bir şey de var. Ceza sahasına çok fazla girdik, bir şekilde golü atamadık. Ben de kariyerimde böyle bir şey görmedim."

- "Oyuncularıma kalemize gol atmalarını söylerdim"

Uğurcan Yazğılı'nın oyundan çıktığı anlarla ilgili de değerlendirmelerde bulunan tecrübeli teknik adam, Beşiktaş'ın fair play ve değerlerini korumak zorunda olduğunun altını çizerek, "Bu değerler, önemli. Oyuncular gol atmayı istiyorlar, tutkulular, heyecanlılar. Bugün o pozisyonda golü atsaydık, oyuncularıma kalemize gol atmalarını söylerdim. Kendi kalemize de golü atardık. Futbolu bu şekilde iyi yanlarıyla öne çıkarmalıyız, yükseltmeyiz." dedi.