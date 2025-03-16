Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konyaspor-Beşiktaş maçının ardından

        TÜMOSAN Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 1-0 yendikleri karşılaşmaya ilişkin çok iyi mücadele ettiklerini ve şansında yanlarında olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 01:18 Güncelleme: 16.03.2025 - 01:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konyaspor-Beşiktaş maçının ardından
        ABONE OL

        TÜMOSAN Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 1-0 yendikleri karşılaşmaya ilişkin çok iyi mücadele ettiklerini ve şansında yanlarında olduğunu söyledi.

        Korkmaz, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Şehir ve camia açısından son derece önemli bir müsabakaya çıktıklarını aktaran Korkmaz, şöyle konuştu:

        "Bizim için aslında bir maçtan fazlasıydı. Tabii 9 kişi maçı tamamlayıp kazanarak neler yaptığımızı ispatladık. Çoğu zaman şansızdık, bugün çok iyi mücadele ettik, şansta yanımızdaydı. Bu durum da galibiyeti getirdi. Tüm taraftarlarımızdan Allah razı olsun. Umarım bir an önce alt sıralardan yukarıya doğru geçebiliriz. Belki de oynayacağımız en zorlu maç, Beşiktaş maçıydı. Allah şükür burayı kazasız geçtik. Şimdi milli aranın ardından da Gaziantep FK maçı var. Bu değerli bir galibiyet oldu. Gaziantep maçını kazanırsak daha da rahatlayacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yeğeni tarafından öldürüldü
        Yeğeni tarafından öldürüldü
        ABD Husileri vurdu
        ABD Husileri vurdu
        Cinayet zanlısı kıskıvrak yakalandı
        Cinayet zanlısı kıskıvrak yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kartal'dan Konya'da sert düşüş!
        Kartal'dan Konya'da sert düşüş!
        Sırbistan'da dev protesto
        Sırbistan'da dev protesto
        İzmir'de sıcaklık rekoru
        İzmir'de sıcaklık rekoru
        Peskov: Zaman doluyor
        Peskov: Zaman doluyor
        Akademisyenler ödüllendirildi
        Akademisyenler ödüllendirildi
        VW'ın boş fabrikaları tank üretimi için kullanılabilir
        VW'ın boş fabrikaları tank üretimi için kullanılabilir
        Polis müdahale etti
        Polis müdahale etti
        Kadın öğretmeni yumruklayıp sırtından bıçakladı!
        Kadın öğretmeni yumruklayıp sırtından bıçakladı!
        Kasımpaşa'dan kritik galibiyet!
        Kasımpaşa'dan kritik galibiyet!
        2 aylık bebek fenalaştı! Uçak acil iniş yaptı!
        2 aylık bebek fenalaştı! Uçak acil iniş yaptı!
        Sigarada nispi vergi düştü
        Sigarada nispi vergi düştü
        UEFA'dan hangi takım, ne kadar kazandı?
        UEFA'dan hangi takım, ne kadar kazandı?
        Suda 'petrol hidrokarbonu' çıkan kentte su siparişine yetişilmiyor!
        Suda 'petrol hidrokarbonu' çıkan kentte su siparişine yetişilmiyor!
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Şinasi Yurtsever'e veda günü
        Şinasi Yurtsever'e veda günü
        Ford Otosan Romanya'da elektrikli araç üretimine başladı
        Ford Otosan Romanya'da elektrikli araç üretimine başladı

        Benzer Haberler

        Konyaspor-Beşiktaş maçının ardından
        Konyaspor-Beşiktaş maçının ardından
        Konyaspor-Beşiktaş maçının ardından
        Konyaspor-Beşiktaş maçının ardından
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda 2. gün yarışları tamamlandı
        2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda 2. gün yarışları tamamlandı
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Konyaspor-Beşiktaş maçından notlar
        Konyaspor-Beşiktaş maçından notlar