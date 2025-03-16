2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası
Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda bir dünya rekoru daha kırıldı.
Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda bir dünya rekoru daha kırıldı.
Konya Olimpik Veledromu'nda düzenlenen organizasyonda, erkekler sprint eleme yarışında, Büyük Britanyalı Matthew Richardson, 9.041 saniye ve 79 kilometre/saat ortalama hız yakalayarak dünya rekoru kırdı.
Organizasyonda dün, Çinli kadın bisikletçi Yuan Liying 9.976 saniye ve 72.173 kilometre/saat ortalama hız yakalayarak dünya rekoru kırmıştı.
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