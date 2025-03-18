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        GÜNCELLEME - Konya'da tır ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Konya'da, tır ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 16:55 Güncelleme: 18.03.2025 - 16:55
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        GÜNCELLEME - Konya'da tır ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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        Konya'da, tır ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

        Merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Saadet Caddesi ile Okyar Caddesi kavşağında Fatih Furkan Y. idaresindeki 42 AJR 540 plakalı damperli tır ile Talip Darak yönetimindeki 43 AGR 364 plakalı minibüs çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, minibüs sürücüsü Talip Darak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Minibüste bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tır sürücüsü Fatih Furkan Y. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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