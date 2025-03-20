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        GÜNCELLEME - Konya'nın 15 ilçesinde eğitime kar engeli

        Konya'nın 15 ilçesinde, kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve yollardaki buzlanma riski sebebiyle eğitime bir gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 09:09 Güncelleme: 20.03.2025 - 09:09
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        GÜNCELLEME - Konya'nın 15 ilçesinde eğitime kar engeli
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        Konya'nın 15 ilçesinde, kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve yollardaki buzlanma riski sebebiyle eğitime bir gün ara verildi.

        Kar yağışı nedeniyle, Altınekin, Sarayönü, Hadim, Taşkent, Seydişehir, Derbent, Doğanhisar, Derebucak, Hüyük, Güneysınır, Bozkır, Emirgazi, Halkapınar, Ahırlı ve Yalıhüyük ilçelerindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 20 Mart'ta tatil edildiği duyuruldu.

        Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

        - 3 ilçedeki bazı mahalle okullarında tatil kararı

        Selçuklu Kaymakamlığı, Tepekent, Yukarıpınarbaşı, Aşağıpınarbaşı, Başarakavak, Sızma, Güvenç mahallelerindeki okulların tatil edildiğini duyurdu.

        Karatay Kaymakamlığı da Hayıroğlu Mahallesi'nde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için ve Kızören, Yenikent, Yağlıbayat mahallelerindeki okullarda, eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

        Cihanbeyli Kaymakamlığı ise merkez dışındaki mahallelerdeki okullar ve ilçe genelinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 1 günlük tatil kararı alındığını duyurdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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