Seydişehir'de yasak ağlara el konuldu

Amatör Sportif Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı İhsan Taş, gazetecilere, sürdürülebilir doğal hayat için ekiplerle denetimlere katıldıklarını söyledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince su ürünleri denetim ve kontrolleri gerçekleştirildi.

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