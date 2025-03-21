Seydişehir'de yasak ağlara el konuldu
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, av yasağı nedeniyle denetimler yapıldı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, av yasağı nedeniyle denetimler yapıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince su ürünleri denetim ve kontrolleri gerçekleştirildi.
Amatör Sportif Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı İhsan Taş, gazetecilere, sürdürülebilir doğal hayat için ekiplerle denetimlere katıldıklarını söyledi.
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