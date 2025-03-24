Yeşilay Konya'da bağımlılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

Konya'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), 2019 yılından beri sigara, alkol, kumar gibi bağımlılıklarından kurtulmak isteyen 1500'e yakın kişinin başvurduğu çare oldu.

Ülke genelinde 81 ilde hizmet veren YEDAM, bağımlılıkla mücadelede uzman psikologlar ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan ekibiyle bireylere destek sunuyor.

Bağımlılıkla mücadele eden bireylere psikososyal destek hizmeti veren Konya YEDAM'a ilgi de gün geçtikçe artıyor.

2019 yılından beri kentte çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden Konya YEDAM'a bugüne dek bağımlılıkla mücadele etmek isteyen 1468 birey başvuru yaptı. Bunlardan 562'si madde bağımlılığı, 272'si tütün bağımlılığı, 244'ü kumar bağımlılığı, 149'u alkol, 55'i ise internet bağımlılığı olarak kayda geçti.

Toplam 1278 danışan ile rehabilite sürecini yürüten Konya YEDAM, bilinirliğini ve bağımlılıkla mücadele farkındalığını artırmak için 468 kurum ve kuruluşla da işbirliği görüşmesi yaptı.