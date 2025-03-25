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        Beyşehir'den kısa kısa

        İngiltere'den dünya turuna çıkan bisiklet tutkunu, Konya'nın Beyşehir ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 13:56 Güncelleme: 25.03.2025 - 14:01
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        Beyşehir'den kısa kısa
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        İngiltere'den dünya turuna çıkan bisiklet tutkunu, Konya'nın Beyşehir ilçesine geldi.

        Beyşehir Bisiklet Evi’nin son misafiri, İngiliz bisikletsever Oliver Ward oldu.

        İngiltere'den dünya turuna çıkmak için aylar önce pedal çevirmeye başlayan ve ülke ülke dolaşıp kilometrelerce yol kat ettikten sonra Türkiye'ye gelen Ward, Beyşehir ilçesinin de misafiri oldu.

        Hedefinin Japonya'ya ulaşmak olduğunu anlatan Ward, Beyşehir’de gördüğü misafirperverliğe de hayran kaldığını belirtti.

        -Beyşehir'de üniversite öğrencileri iyilik seferberliğinde

        Beyşehir'de üniversite öğrencileri hazırlanan yardım kolilerini "ramazan ve iyilik" temasıyla düzenlenen program kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

        Türkiye Diyanet Vakfı Beyşehir Şubesi tarafından ramazan ayı dolayısıyla yardım faaliyeti gerçekleştirdi. İhtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere içerisinde farklı gıda maddelerinin yer aldığı yardım kolileri hazırlandı.

        Faaliyete Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (YURTKUR) bağlı Beyşehir ve Eşrefoğlu yurtlarında kalan üniversite öğrencileri de gönüllü olarak katıldı.

        Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü öğrenciler, manevi danışmanlar Muhammet Nusret Sever ile Filiz Aydın öncülüğünde vakfın yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerinin ikametlerine ulaştırdı.

        -Beyşehir'de tarım görevlileri zirai don kontrolü yaptı

        Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ziraat mühendislerinden oluşan teknik personel, Beyşehir’in kırsal alanında çiftçi ziyaretleri yaptı.

        Ziyaretlerde sahada kontroller yapan görevliler, hububat ekili alanlar ile meyve bahçelerinde fenolojik gözlem gerçekleştirirken zirai don zararı olup olmadığının kontrollerini de yaptı.

        Çiftçi ziyaretleri esnasında talepte bulunan üreticilere ziraat mühendislerince uygulamalı budama eğitimleri ve bahçe ıslahı konularında destek de sağlandığı belirtilerek, çiftçilere tarımsal üretim alanlarında herhangi bir problemle karşılaşması halinde İlçe Müdürlüğünün ilgili birimlerinden teknik destek alınabileceği de hatırlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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