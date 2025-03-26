Seydişehir'de öğrencilere moral ve motivasyon semineri
Seydişehir'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilere moral ve motivasyon semineri verildi.
Seydişehir'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilere moral ve motivasyon semineri verildi.
Seydişehir Belediye Düğün Salonunda Eğitimci-Yazar Süleyman Beledioğlu, Seydişehir'de YKS'ye hazırlanan öğrencilerle bir araya gelerek, "Motivasyon ve Sınav Başarısının Beyin Temelli Kuralları" konulu bir seminer verdi.
Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği seminerde, sınav sürecinde motivasyonun önemi, başarıyı artırmanın yolları ve beynin öğrenme mekanizmaları gibi konular ele alındı.
Süleyman Beledioğlu, öğrencilere stres yönetimi, hedef belirleme ve verimli çalışma teknikleri hakkında önemli bilgiler aktardı.
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