Seydişehir'de öğrencilere moral ve motivasyon semineri

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği seminerde, sınav sürecinde motivasyonun önemi, başarıyı artırmanın yolları ve beynin öğrenme mekanizmaları gibi konular ele alındı.

Seydişehir Belediye Düğün Salonunda Eğitimci-Yazar Süleyman Beledioğlu, Seydişehir'de YKS'ye hazırlanan öğrencilerle bir araya gelerek, "Motivasyon ve Sınav Başarısının Beyin Temelli Kuralları" konulu bir seminer verdi.

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