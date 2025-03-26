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        Hadim'de Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimi yapıldı

        Konya'nınHadim ilçesinde, Ramazan Bayramı öncesi satışı ve tüketimi artan gıda ürünlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 10:44 Güncelleme: 26.03.2025 - 10:54
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        Hadim'de Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimi yapıldı
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        Konya'nınHadim ilçesinde, Ramazan Bayramı öncesi satışı ve tüketimi artan gıda ürünlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, işletmelerin hijyen şartları, ürün ve malzemeleri saklama koşulları, satışı yapılan ürünlerin son kullanma tarihleri, satış ve sunumda kullanılan alet ve ekipmanların uygunluğunu denetledi.

        Denetimlerde iş yerlerinin kayıt ve onay belgeleri, fiziki ortamları, asgari teknik ve hijyenik şartlara uygunlukları kontrol edildi.

        Yapılan denetimlerde çalışan personel ve işletme sahiplerine ilgili gıda mevzuatı kapsamında gerekli bilgilendirme ve uyarılar da yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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