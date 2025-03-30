Milli formayı terletemeyen babasını kazandığı başarılarla gururlandırıyor

SAVAŞ GÜLER - Konya'da milli formayı giyebilme hayalini gerçekleştiremeyen eski kick boksçu babasını başarılarıyla gururlandıran milli sporcu Kübra İnceli, ülkesini de bu sporda en iyi şekilde temsil etmek istiyor.

Küçük yaşlarda babasıyla spor salonuna gitmeye başlayan Kübra, yaşı ilerledikçe kick boksu sevmeye başladı.

Çok sevdiği spora iş yükü nedeniyle yeteri kadar zaman ayıramayan babasını mutlu etmek isteyen Kübra, disiplinli ve özverili çalışmasıyla kısa sürede dikkati çekti.

Geçen yıl gençlerde çıktığı ilk Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya alan Selçuklu Belediyespor sporcusu Kübra, yine aynı yıl milli formayı giyip, Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

- Başarılarıyla babasının hayalini gerçeğe dönüştürüyor

Lise öğrencisi 17 yaşındaki Kübra İnceli, AA muhabirine, salonda antrenörü, evde de babasıyla çalıştığını söyledi.

"Mardin'de düzenlenen yıldızlar kategorisindeki şampiyonada Türkiye üçüncüsü oldum. Bu maçın ardından antrenörüme söz verdim ve geçen yıl gençlerde Türkiye şampiyonu olup milli formayı giydim. Yine aynı yıl Macaristan'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda üçüncü oldum. Bu yıl da inşallah yine milli formayı terletmek istiyorum. Aslında dünya üçüncülüğüne üzüldük, çünkü daha iyi bir başarı bekliyorduk. Babamın hedefi milli sporcu olmaktı ama olamadı. Sonraki hedefi de beni milli sporcu yapabilmekti. Bana olan inancının karşılığını inşallah verebilmişimdir.

Babasının genç yaşlarda bu sporu yaptığını anlatan Kübra, "Babam küçükken beni spor salonuna götürüp getirir, kendi maçlarını izletirdi. Çıktığı müsabakalarda rakibi nasıl yendiğini, hangi teknikleri kullandığını televizyondan gösterirdi." dedi.

- Baba İnceli: "Beni çok gururlandırıyor"

Sebahattin İnceli ise kızını 5 yaşından itibaren spor salonuna götürmeye başladığını belirtti.

Kübra'nın salonda diğer sporculardan da bir şeyler öğrendiğini aktaran İnceli, "Ben milli formayı giyemedim ama 'İnşallah benim yapamadığımı kızım yapar.' diye Allah'a hep dua ettim. Başarısını kendim başarmış gibi hissedip, çok mutlu oluyorum. Önünde uzun yıllar var ve beni çok gururlandırıyor. En iyi şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Antrenör Mevlüt Aker de Kübra'nın daha önce de yıldızlar kategorisinde çeşitli başarılarının olduğunu söyledi.

Dünya kupasına ve Türkiye şampiyonasına hazırlandıklarına değinen Aker, "Umarım o müsabakalarda da galip gelir. Çalışmalar haftada 6 gün olarak sıkı şekilde devam ediyor. Kübra'nın adını altın harflerle yazdırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.