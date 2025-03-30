Beyşehir'den kısa kısa

Beyşehir ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Tarihi Eşrefoğlu Camisi'nde kılınan bayram namazının ardından ibadethane önünde vatandaşlarla buluşan Kaymakam Mehmet Kemal Akpınar, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır bayram, tebriğinde bulundu.

Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış'ın da katıldığı programda, protokol mensupları vatandaşlarla tek tek bayramlaştı, sohbet etti.

- Beyşehir'de köy odası geleneği yaşatılıyor

Beyşehir ilçesine bağlı dış mahallelerdeki köy odalarında bayram gelenekleri günümüzde de yaşatılıyor.

Eylikler Mahallesi'nde bayram dolayısıyla mahalle sakinleri bir araya geldi. Bayram namazının kılınmasının ardından köy odasında buluşan vatandaşlar toplu olarak kahvaltı yaptı, bayramlaşıp sohbet etti.

Mahalle sakinlerinden Veysel Sadık Pampu, yerleşim merkezinde 3 köy odası bulunduğunu ve aktif olarak günümüzde de kullanıldığını belirtti.