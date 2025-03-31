GÜNCELLEME - Konya'da uçuruma devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Konya'nın Derebucak ilçesinde, otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Konya'nın Derebucak ilçesinde, otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Akın Y. yönetimindeki 06 R 5639 plakalı otomobil, Beyşehir-Antalya kara yolunun 48. kilometresinde bariyere çarparak uçuruma devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, araçtaki Hatice Ünsal (46) ve Mert Ünsal'ın (20) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan sürücü Akın Y. ile beraberindeki Erdoğan Ü. ve Fatma Nur Y, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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