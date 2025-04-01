Uzmanından "halıdaki lekeye deterjan dökmeyin" uyarısı

ABDULLAH DOĞAN - Konya Profesyonel Halı Yıkamacılar Derneği Başkanı Mehmet Mıhoğlugil, rengi ve orijinalliği bozulmaması için halıdaki lekeye deterjan dökülmemesi uyarısında bulundu.

Mıhoğlugil, AA muhabirine, sektörde, bahar temizliği hazırlığı telaşının yaşandığını söyledi.

Halı temizliğinin insan sağlığını doğrudan etkilediğini anlatan Mıhoğlugil, alerjiye neden olan tozun halılarda biriktiğini dile getirdi.

Mıhoğlugil, halı temizlemede profesyonel şirketlerden hizmet alınmasının önemine işaret ederek, "Halıyı aldığımızda ilk önce toz alma makinesinde arındırıyoruz. Tozu ve kılı alınan halı, daha az su ve deterjanla temizleniyor. Bu da son derece önemli olan su kaynaklarını tasarruflu kullanımı konusunda önemli. Halılar makinelerde titizlikle elden geçiyor. Kurutulması, paketlenmesi bunların her biri özen istiyor." diye konuştu.

Profesyonel şirketlerin kullandıkları makineler sayesinde su ve enerji tasarrufuna da son derece dikkat edildiğini vurgulayan Mıhoğlugil, halıların yıkattırılmadan önce firma araştırılması yapılması önerisinde bulundu.