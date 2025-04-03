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        Konya'da otomobilin çarptığı kadın öldü

        Konya'nın Meram ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 21:11 Güncelleme: 03.04.2025 - 21:21
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        Konya'da otomobilin çarptığı kadın öldü
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        Konya’nın Meram ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın öldü.

        T.A’nın kullandığı 42 AZC 723 plakalı otomobil, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Ateşbaz Veli Mahallesi Şehir Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen A.Ş’ye (53) çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan A.Ş. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Sürücü T.A. ise polislerce gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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