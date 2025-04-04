Avrupa turundaki bisiklet tutkunu İsviçreli çift, Beyşehir'e geldi

Bisikletleriyle Avrupa turuna çıkan İsviçreli çift, kilometrelerce pedal çevirdikten sonra geldiği Türkiye'de Konya'nın Beyşehir ilçesinde mola verdi.

Yeni insanlarla tanışmak ve yeni yerler görmek için yaşadıkları İsviçre'den yola çıkarak ülke ülke gezen Lena Maillard ve Martin Chatelain, Beyşehir'de Bisikletevi'nin konuğu oldu.

Geleneksel Türk misafirperverliğine hayran kalan bisiklet tutkunu çift, ilçenin tarihi mekanlarını ziyaret ettikten sonra ilçeye veda ederek turlarına kaldığı yerden devam etti.

Beyşehir Kültür, Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, Avrupa turuna çıkan İsviçreli çifti Beyşehir'de ağırlamaktan duyduğu mutluluğu ifade ederken, "Son dönemde yerli ve yabancı bisiklet tutkunlarının vazgeçilmez bir rotası haline gelen Beyşehir'de onlara sponsorlarımız nezdinde sunduğumuz imkan ve karşılama organizasyonları tüm dünyada tura çıkan diğer bisikletçilere de referans oluyor.Bu anlamda bu organizasyonlara katkı ve destek sağlayan Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifimize çok teşekkür ediyoruz." dedi.