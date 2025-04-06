Konya'da husumetlisini av tüfeğiyle öldüren site görevlisi gözaltına alındı
Konya'nın Selçuklu ilçesinde husumetlisini av tüfeğiyle vurarak öldüren site görevlisi gözaltına alındı.
Konya'nın Selçuklu ilçesinde husumetlisini av tüfeğiyle vurarak öldüren site görevlisi gözaltına alındı.
İddiaya göre, Selçuk Mahallesi Kargı Sokak'taki bir sitenin görevlisi G.Y. (48), husumetli olduğu site sakini Vehbi Emre Alıcıoğlugil'e (44) av tüfeğiyle ateş etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Alıcıoğlugil'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Şüpheli G.Y, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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