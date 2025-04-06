Konya'da husumetlisini av tüfeğiyle öldüren site görevlisi gözaltına alındı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, Selçuk Mahallesi Kargı Sokak'taki bir sitenin görevlisi G.Y. (48), husumetli olduğu site sakini Vehbi Emre Alıcıoğlugil'e (44) av tüfeğiyle ateş etti.

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