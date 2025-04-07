Konya'da Avukatlar Günü kutlandı

Konya'da 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Konya Adliyesi önündeki törende, Baro Başkanı Oktay Unkur tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Unkur, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, savunmanın bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü için sorumluluklarının farkında olduklarını söyledi.

Meslek örgütlerinin bağımsızlığını ve hukukun üstünlüğünü koruma sorumluluğuyla hareket ettiklerini belirten Unkur, "5 Nisan Avukatlar Günü'nde mesleğimizin onurunu ve hukuk devletinin temel ilkelerini savunmaya, kararlılığımızla devam edeceğiz. Avukatlar yalnızca bireylerin hakları değil aynı zamanda hukukun üstünlüğünü, adil yargılanma hakkını ve demokratik toplum düzenini koruma sorumluluğunu taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından Adliye içerisinde bulunan Baro Kafeteryası'nda bayramlaşma programı yapıldı.