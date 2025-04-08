Bakan Yumaklı, Konya Tarım Fuarı'nın açılışında konuştu:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, üreticilerin daha modern, daha verimli, daha kaliteli, daha rekabetçi ürünler üretebilmesi için tüm desteği sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

Bakan Yumaklı, Konya Ticaret Odası (KTO) TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen 21. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı'nın (21. Konya Tarım Fuarı) açılış töreninde, 8-12 Nisan tarihleri arasında ziyarete açık olacak fuarın ülke için önemli bir değer olduğunu belirtti.

Konya'nın sadece tarımda değil, tarım teknolojilerinde de önemli bir üs haline geldiğini belirten Yumaklı, "Bu fuar sadece ülkemizdeki değil, dünyadaki tarım alanında bütün gelişmelerin bir arada görülmesini sağlayacak önemli bir platform. Bizler Bakanlık olarak, sürdürülebilirliğin ve su kaynaklarının etkin kullanımının öncelendiği, biyoteknolojik gelişmeler ve yerli üretimin mutlaka desteklendiği bir ortamda, her zaman için üreticilerimizin ve sektör paydaşlarının yanındayız." ifadelerini kullandı.

- "İnovasyon, sürdürülebilirlik ve yerli üretim bizim temel değerlerimiz" Konya Tarım Fuarı'nın uzun yıllardır sektöre önemli katkılarda bulunduğunu, Türkiye'yi tarımda söz sahibi yapmak için çalışan bütün paydaşları bir araya getirdiğini belirten Yumaklı, şöyle konuştu: "Konya Tarım Fuarı, üreticilerimiz, çiftçilerimiz ve sektörümüzün bütün paydaşlarıyla ülkemizi tarımda söz sahibi yapmak için çalışmalara devam eden bütün paydaşları bir araya toplamış durumda. Tarımın geleceği, teknolojinin ve inovasyonun ışığında şekillenecektir. Bunu hepimiz yakından biliyoruz. Tarımda mekanizasyon ve verimliliğin artması, çiftçilerimizin iş gücünü ve zamanını ve elbette ki kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmasını sağlayacaktır. İnovasyon, sürdürülebilirlik ve yerli üretim bizim temel değerlerimiz. Bu fuarda sergilenen teknolojiler, bizim bu değerlerimize daha hızlı ulaşma anlamında çok çok önemli bir yer tutmakta." "Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, üreticilerimizin daha modern, daha verimli, daha kaliteli, daha rekabetçi ürünler üretebilmesi için tüm desteği sağlamaya devam edeceğiz" diyen Bakan Yumaklı, fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.