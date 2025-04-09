Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da 30 bin örnek mantarla öğrencilere uygulamalı eğitim fırsatı sunuluyor

        ALEYNA KARTAL - Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörlüğü bünyesindeki Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Fungaryumu, yaklaşık 30 bin örnek mantarla öğrencilere tecrübe kazandırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 11:12 Güncelleme: 09.04.2025 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da 30 bin örnek mantarla öğrencilere uygulamalı eğitim fırsatı sunuluyor
        ABONE OL

        ALEYNA KARTAL - Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörlüğü bünyesindeki Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Fungaryumu, yaklaşık 30 bin örnek mantarla öğrencilere tecrübe kazandırıyor.

        Üniversite bünyesinde 1989'da kurulan araştırma merkezinde, Türkiye'deki mantar örnekleri toplanarak gelecek nesillere aktarılıyor.

        Mantarların plastik kaplar içinde dolaplarda saklandığı fungaryumda öğrenciler, mantarları zehirli ve yenilebilir özelliklerine göre ayırıp inceliyor.

        SÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Doğan, AA muhabirine, öğrencilerin mantarları öğrenmek için fungaryuma geldiklerini söyledi.

        Doğan, mantarları sadece depolamadıklarını, laboratuvar araştırmaları da yaptıklarını ifade ederek, "Mantarların hem gıda ve tıp alanında kullanımlarına hem de kanser ve viral enfeksiyon önleyici özelliklerine bakıyoruz." dedi.

        - "Yaklaşık 30 bin örneğimiz var"

        Doğan, fungaryumda Türkiye'nin her bölgesinden toplanmış doğal mantar örneklerinin bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Bu mantarları usulüne uygun kuruttuktan sonra isimlendirip gerekli işlemleri yapıp koruyoruz. Bu şekilde de gelecek nesillere aktarmayı düşünüyoruz. Mantarların önce teşhislerini yapıyoruz, teşhis edilmediyse ülkemiz için yeni tür yayınlarını yapıyoruz. Burada hem zehirli hem yenilebilen her çeşit mantar örneklerimiz mevcut. Yaklaşık 30 bin örneğimiz var. Bunların yaklaşık 2 bini teşhis edilmiş tür. Türkiye genelinde de teşhis edilmiş makro mantar olarak, 4 bin 500 civarında tür var. Hemen hemen yarısına sahibiz."

        Vatandaşların buldukları mantarların tespitine ilişkin konuşan Doğan, "Türkiye mantar çeşitliliği bakımından zengin bir ülke. Doğal ortamda çok sayıda mantar türü bulmak mümkün. Vatandaşlarımız doğada buldukları bir mantar türünün ne olduğunu bilemeyebilir. İsterlerse türün tespiti amacıyla buldukları mantarları merkezimize getirerek tanımlamasını yaptırabilirler." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kızının boynunu kırdı! Bileğini kesip 'intihar' dedi!
        Kızının boynunu kırdı! Bileğini kesip 'intihar' dedi!
        Fed'den acil faiz indirimi gelir mi?
        Fed'den acil faiz indirimi gelir mi?
        Köpeklerden kaçarken 4 metre yükseklikten düştü!
        Köpeklerden kaçarken 4 metre yükseklikten düştü!
        "AB ile Gümrük Birliği anlaşmamız nedeniyle ABD ile masaya oturmamız gerekiyor"
        "AB ile Gümrük Birliği anlaşmamız nedeniyle ABD ile masaya oturmamız gerekiyor"
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        'Kız kaçırma' kavgası! Aileler silahlarını çekti! Ölü ve yaralılar var!
        'Kız kaçırma' kavgası! Aileler silahlarını çekti! Ölü ve yaralılar var!
        Trump’ın tarifeleri Apple’ı sarstı, Microsoft zirveye yerleşti
        Trump’ın tarifeleri Apple’ı sarstı, Microsoft zirveye yerleşti
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        İstatistikler Galatasaray'ın şampiyonluğunu gösteriyor!
        İstatistikler Galatasaray'ın şampiyonluğunu gösteriyor!
        Vücudunuzun gizli tepkilerini bu diyetle ortaya çıkarın!
        Vücudunuzun gizli tepkilerini bu diyetle ortaya çıkarın!
        Gece kulübünden kovulan müşteriler ateş açtı!
        Gece kulübünden kovulan müşteriler ateş açtı!
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        Tartıştığı babasını sokakta öldürdü!
        Tartıştığı babasını sokakta öldürdü!
        "İlişkimiz olmadı"
        "İlişkimiz olmadı"
        Çin'i yüzde 104 ile çarpacak
        Çin'i yüzde 104 ile çarpacak
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        Yıllık zarar 300 milyon dolar
        Yıllık zarar 300 milyon dolar

        Benzer Haberler

        Seydişehir'de "KOP Yem Bitkileri Mekanizasyon Projesi" protokolü imzalandı
        Seydişehir'de "KOP Yem Bitkileri Mekanizasyon Projesi" protokolü imzalandı
        Konya'da borç kavgası: 1 ölü
        Konya'da borç kavgası: 1 ölü
        Konya'da alacak verecek meselesinden çıkan kavgada 1 kişi öldü
        Konya'da alacak verecek meselesinden çıkan kavgada 1 kişi öldü
        Konya'da park halindeki araca çarpan kamyonetin sürücüsü öldü
        Konya'da park halindeki araca çarpan kamyonetin sürücüsü öldü
        Park halindeki araca çarpan kamyonetin sürücüsü öldü
        Park halindeki araca çarpan kamyonetin sürücüsü öldü
        Konya'dan kısa kısa
        Konya'dan kısa kısa