Konya'da 30 bin örnek mantarla öğrencilere uygulamalı eğitim fırsatı sunuluyor

ALEYNA KARTAL - Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörlüğü bünyesindeki Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Fungaryumu, yaklaşık 30 bin örnek mantarla öğrencilere tecrübe kazandırıyor.

Üniversite bünyesinde 1989'da kurulan araştırma merkezinde, Türkiye'deki mantar örnekleri toplanarak gelecek nesillere aktarılıyor.

Mantarların plastik kaplar içinde dolaplarda saklandığı fungaryumda öğrenciler, mantarları zehirli ve yenilebilir özelliklerine göre ayırıp inceliyor.

SÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Doğan, AA muhabirine, öğrencilerin mantarları öğrenmek için fungaryuma geldiklerini söyledi.

Doğan, mantarları sadece depolamadıklarını, laboratuvar araştırmaları da yaptıklarını ifade ederek, "Mantarların hem gıda ve tıp alanında kullanımlarına hem de kanser ve viral enfeksiyon önleyici özelliklerine bakıyoruz." dedi.

- "Yaklaşık 30 bin örneğimiz var"

Doğan, fungaryumda Türkiye'nin her bölgesinden toplanmış doğal mantar örneklerinin bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu mantarları usulüne uygun kuruttuktan sonra isimlendirip gerekli işlemleri yapıp koruyoruz. Bu şekilde de gelecek nesillere aktarmayı düşünüyoruz. Mantarların önce teşhislerini yapıyoruz, teşhis edilmediyse ülkemiz için yeni tür yayınlarını yapıyoruz. Burada hem zehirli hem yenilebilen her çeşit mantar örneklerimiz mevcut. Yaklaşık 30 bin örneğimiz var. Bunların yaklaşık 2 bini teşhis edilmiş tür. Türkiye genelinde de teşhis edilmiş makro mantar olarak, 4 bin 500 civarında tür var. Hemen hemen yarısına sahibiz."

Vatandaşların buldukları mantarların tespitine ilişkin konuşan Doğan, "Türkiye mantar çeşitliliği bakımından zengin bir ülke. Doğal ortamda çok sayıda mantar türü bulmak mümkün. Vatandaşlarımız doğada buldukları bir mantar türünün ne olduğunu bilemeyebilir. İsterlerse türün tespiti amacıyla buldukları mantarları merkezimize getirerek tanımlamasını yaptırabilirler." diye konuştu.