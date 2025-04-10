Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı kutlandı

        Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Konya'da tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 12:03 Güncelleme: 10.04.2025 - 12:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı kutlandı
        ABONE OL

        Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Konya'da tören düzenlendi.

        Anıt Meydanı'ndaki programda, İl Emniyet Müdürlüğü, Konya Emniyet Hizmetleri Destekleme Derneği, Polis Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği ve Şehit Aileleri Derneği'nin çelenkleri sunuldu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, ülkenin dört bir yanında güven ve huzurun hakim olması için canla, başla çalıştıklarını söyledi.

        Polis teşkilatının, her an ve her koşulda milletin yanında olduğunu vurgulayan Yüksek, "Birliğimize ve dirliğimize yönelik tehdit ve tehlikelere karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürmekteyiz. İçinde bulunduğumuz yüz yılda değişen suç çeşitlerine karşı, terörle mücadeleden asayişin sağlanmasına, uyuşturucu tehdidinin önlenmesinden trafik güvenliğinin artırılması gibi her alanda ciddi şekilde görev yapıyoruz." ifadesini kullandı.

        Yüksek, emniyet teşkilatının köklü mazisinden gelen mücadelesini, dünyadaki teknolojik gelişmelerle birleştirerek, insan kaynağını, fiziki imkanlarını ve teknik kapasitesini sürekli artırdığını belirtti.

        Konuşmanın ardından program, ilkokul öğrencilerinden oluşan koronun seslendirdiği polis marşları ve kortej geçişiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski Bakan Şener'in oğluna verilen 'müebbet' hapisin nedeni belli oldu!
        Eski Bakan Şener'in oğluna verilen 'müebbet' hapisin nedeni belli oldu!
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Yolcu otobüsü ile yakıt tankeri kafa kafaya! Can kaybı ve yaralılar var!
        Yolcu otobüsü ile yakıt tankeri kafa kafaya! Can kaybı ve yaralılar var!
        Çin'den Ukrayna'ya: Sorumlu hareket edin
        Çin'den Ukrayna'ya: Sorumlu hareket edin
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        Dizi iptal, aşk bitti
        Dizi iptal, aşk bitti
        Trump'tan "Kimsenin bilmediği silahlarımız var" tehdidi
        Trump'tan "Kimsenin bilmediği silahlarımız var" tehdidi
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        Trafik neden bazı ülkelerde ters yönde akar?
        Trafik neden bazı ülkelerde ters yönde akar?
        Fenerbahçe'de Kostic mesaisi!
        Fenerbahçe'de Kostic mesaisi!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Morata'ya sürpriz talip!
        Morata'ya sürpriz talip!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Sıra kavgasında eczacı merdivenden atıldı!
        Sıra kavgasında eczacı merdivenden atıldı!
        Yediler içtiler öldürdü! Kanlı hesaplaşma!
        Yediler içtiler öldürdü! Kanlı hesaplaşma!
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Dominik'te çatı çökmüştü! Can kaybı yükseliyor
        Dominik'te çatı çökmüştü! Can kaybı yükseliyor
        Trump, "ABD'nin duşlarını harika yapacağız" imzası attı
        Trump, "ABD'nin duşlarını harika yapacağız" imzası attı
        Borsalarda erteleme coşkusu
        Borsalarda erteleme coşkusu
        Yalınayak yürüyünce vücutta neler oluyor?
        Yalınayak yürüyünce vücutta neler oluyor?

        Benzer Haberler

        Türk mühendislerce üretilen "kendi yürür ilaçlama makinesi" tarım fuarının...
        Türk mühendislerce üretilen "kendi yürür ilaçlama makinesi" tarım fuarının...
        Yerli yazılımla üretilen zirai ilaçlama dronu çiftçinin hayatını kolaylaştı...
        Yerli yazılımla üretilen zirai ilaçlama dronu çiftçinin hayatını kolaylaştı...
        Konya Tarım Fuarı yoğun ziyaretçi katılımıyla sürüyor
        Konya Tarım Fuarı yoğun ziyaretçi katılımıyla sürüyor
        Konya İl Emniyet Müdürlüğünden, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dö...
        Konya İl Emniyet Müdürlüğünden, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dö...
        Konya'da kar etkili oluyor
        Konya'da kar etkili oluyor
        Konyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Konyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü