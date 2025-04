Konya'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı kutlandı

Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Konya'da tören düzenlendi.

Anıt Meydanı'ndaki programda, İl Emniyet Müdürlüğü, Konya Emniyet Hizmetleri Destekleme Derneği, Polis Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği ve Şehit Aileleri Derneği'nin çelenkleri sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, ülkenin dört bir yanında güven ve huzurun hakim olması için canla, başla çalıştıklarını söyledi.

Polis teşkilatının, her an ve her koşulda milletin yanında olduğunu vurgulayan Yüksek, "Birliğimize ve dirliğimize yönelik tehdit ve tehlikelere karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürmekteyiz. İçinde bulunduğumuz yüz yılda değişen suç çeşitlerine karşı, terörle mücadeleden asayişin sağlanmasına, uyuşturucu tehdidinin önlenmesinden trafik güvenliğinin artırılması gibi her alanda ciddi şekilde görev yapıyoruz." ifadesini kullandı.