Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Konya Tarım Fuarı'nı ziyaret etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 21. Konya Tarım Fuarı'nı gezdi.

Davutoğlu, memleketi Konya'da tarım sektörünün paydaşlarıyla bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konya Tarım Fuarı’nın geçmişten bugüne katılımcı firma ile ziyaretçi sayısı ve kapasitesiyle geldiği noktanın kendisini gururlandırdığını vurgulayan Davutoğlu, "Avrupa'nın en büyük 3. tarım fuarı. Burada gezerken hemen hemen her ülkeden katılımcıları görmekten büyük mutluluk duydum." dedi.

Davutoğlu, hem Konya'da hem tüm Türkiye'de tarımda özellikle su konusunda bir sıkıntı olduğunu gözlemlediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Konya suyla buluşacak. Mevlana'nın Şems ile buluşması gibi. Ama gözleri Konya'da değil de Ankara'daki makamlarda olan Konyalı siyasetçiler, sivil toplum kuruluşları; sizlerin de en önemli vazifeniz Konya başta olmak üzere Türkiye'nin su sorunlarını gündeme getirmektir. Su olmazsa tarım olmaz. Tarımı gerçekten kar üreten bir alan haline getirmek gerekiyor. Tarımda Türkiye ölçeğinde toprak planlaması yapan, su kaynaklarını yeniden tanzim eden ve toprağı suyla buluşturan, genç çiftçilere desteğiyle insan unsurunu güçlendiren, onlara eğitim veren, tarım liseleri kuran, hayvancılığı ve tarımı desteklemek üzere özel finansal destek projeleri açıklayan tek parti biziz. Çünkü meselenin içinden geliyorum."