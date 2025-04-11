Yunak'ta kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama

Polis ekipleri, organizasyona katkı sağlayan esnaf ve vatandaşlara teşekkür etti.

Bir süre şaşkınlık yaşayan polislere, üzerinde "Polis Teşkilatımızın Haftası Kutlu Olsun" yazılı yaş pasta ikram edildi.

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