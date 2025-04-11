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        Yunak'ta kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama

        Konya'nın Yunak ilçesinde kavga ihbarına giden polisler, vatandaşların sürpriz kutlamasıyla karşılaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 15:31 Güncelleme: 11.04.2025 - 15:33
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        Yunak'ta kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama
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        Konya'nın Yunak ilçesinde kavga ihbarına giden polisler, vatandaşların sürpriz kutlamasıyla karşılaştı.

        İlçe merkezindeki kafede kavga çıktığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler adrese ulaştığında Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü nedeniyle vatandaşların kendileri için hazırladığı sürpriz kutlamayla karşılaştı.

        Bir süre şaşkınlık yaşayan polislere, üzerinde "Polis Teşkilatımızın Haftası Kutlu Olsun" yazılı yaş pasta ikram edildi.

        Polis ekipleri, organizasyona katkı sağlayan esnaf ve vatandaşlara teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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