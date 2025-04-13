Beyşehir'de üreticiler yağışlar için şükür duası yaptı

Eller toplu olarak semaya açılırken, yağışların devamının gelmesi için hep birlikte dua edildi.

​​​​​​​Sadıkhacı Mahallesi'nde üreticiler yağmur ve şükür duasında bir araya geldi.

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