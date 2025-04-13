Beyşehir'de üreticiler yağışlar için şükür duası yaptı
Beyşehir Gölü Havzası'nda faaliyet gösteren çiftçiler nisan ayında gelen yağışların ardından şükür duası yaptı.
Beyşehir Gölü Havzası'nda faaliyet gösteren çiftçiler nisan ayında gelen yağışların ardından şükür duası yaptı.
Sadıkhacı Mahallesi'nde üreticiler yağmur ve şükür duasında bir araya geldi.
Eller toplu olarak semaya açılırken, yağışların devamının gelmesi için hep birlikte dua edildi.
Dua programına çiftçilerin yanı sıra Beyşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Balıklı, belediye meclis üyeleri, AK Parti İlçe Başkan Vekili Ahmet Muslu, partililer, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
Dua programlarının ardından katılımcılara ve davetlilere yemek ikram edildi.
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