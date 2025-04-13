Konya'da kiracı dükkan sahibini av tüfeğiyle öldürdü
Konya'da lokanta işleten kiracı, tartıştığı dükkan sahibini av tüfeğiyle öldürdü.
Konya'da lokanta işleten kiracı, tartıştığı dükkan sahibini av tüfeğiyle öldürdü.
Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi Hatip Caddesi'ndeki lokantada kiracı Harun Ç. ile dükkan sahibi Muammer Tutar arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Harun Ç. tüfekle Tutar'a ateş etti.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, Muammer Tutar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinden kaçan Harun Ç. ise polis ekiplerince yakalandı.
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