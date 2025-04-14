Konya'da gasbedilmekten biber gazı sayesinde kurtulan taksi şoförü olayı anlattı

Konya'nın Meram ilçesinde, müşterisi tarafından oyuncak tabancayla gasbedilecekken biber gazıyla kurtulan taksi şoförü Veli Kurt, yaşadıklarını anlattı.

Kentte 7 yıldır taksicilik yaptığını belirten Kurt, zaman zaman böyle tatsız olaylar olduğunu ama böylesini ilk defa yaşadığını söyledi.

Kurt, olay anında sakinliğini koruduğunu dile getirerek, "Ben böyle ani olaylar karşısında, panik yapmam. Biraz soğukkanlılığımı korurum. Olay esnasında da panik yapmadım." dedi.

- "Arka koltuğa oturunca şüphelendik"

Olayı anını anlatan Kurt, şunları kaydetti;

"Müşteri gideceği yeri söyledi, aldık arabamıza. Sohbet ederek gittik. İneceği yere yakın bir yerde ekmek almak istediğini söyledi. Ekmek aldıktan sonra arka koltuğa oturdu arkadaş.Yani biraz şüphelendik ama bir şey söyleyemedik, idare ettik. Sonra ara yola, dar bir yola girdik. Daha sonra arkadaş tarla yoluna döndürdü, burası daha bahçe arası bir yerdi. Az bir yol gittikten sonra inmek istediğini söyledi, durduk. Orada indikten sonra silah çıkardı. Tehdit etti, 'İn arabadan aşağıya' diye, ben inmedim. Biraz daha ısrar ettikten sonra baktı ben inmeyeceğim, hamle yapıp kontağı çekip aldı arabanın üzerinden. Ben de o arada elinden kontağı tekrar geri aldım. Daha sonra tehdit devam etti. 'Arabadan in' diye özellikle ısrar etti. Ben de bu arada biber gazını çıkarıp yüzüne sıktım. İkinci, üçüncü hamlede etkisiz hale geldi ve olay yerinden hızlıca uzaklaştım. Hemen polisi aradım."