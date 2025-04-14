Konya'da iş makinesiyle kaçak kazı yapan 13 şüpheli yakalandı
Konya'nın Ereğli ilçesinde iş makinesiyle kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle 13 zanlı gözaltına alındı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde iş makinesiyle kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle 13 zanlı gözaltına alındı.
Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında iş makinesiyle kaçak kazı yapıldığı tespit edildi.
Ekiplerce, tarihi eser aradıkları iddia edilen 13 şüpheli yakalandı, bir iş makinesi, iki hilti ile kaçak kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.
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