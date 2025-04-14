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        Konya'da iş makinesiyle kaçak kazı yapan 13 şüpheli yakalandı

        Konya'nın Ereğli ilçesinde iş makinesiyle kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle 13 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 21:40 Güncelleme: 14.04.2025 - 21:40
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        Konya'da iş makinesiyle kaçak kazı yapan 13 şüpheli yakalandı
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        Konya'nın Ereğli ilçesinde iş makinesiyle kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle 13 zanlı gözaltına alındı.

        Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında iş makinesiyle kaçak kazı yapıldığı tespit edildi.

        Ekiplerce, tarihi eser aradıkları iddia edilen 13 şüpheli yakalandı, bir iş makinesi, iki hilti ile kaçak kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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