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        Hüyük'te Turizm Haftası etkinliği yapıldı

        Hüyük ilçesinde Turizm Haftası etkinliği kapsamında muhtarlarla toplantı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 14:00 Güncelleme: 15.04.2025 - 14:00
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        Hüyük'te Turizm Haftası etkinliği yapıldı
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        Hüyük ilçesinde Turizm Haftası etkinliği kapsamında muhtarlarla toplantı gerçekleştirildi.

        Konya Valiliği tarafından organize edilen İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Hüyük Belediyesi'nin hazırladığı program, Hüyük Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

        Belediye Başkanı Sadık Sefer, meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarıyla yapılan toplantıda, Turizm Haftası etkinlikleri konusunda istişare ve görüş alışverişinde bulunuldu.

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