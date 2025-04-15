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        Konya'da Genişletilmiş Asayiş ve Güvenlik Toplantısı yapıldı

        Konya Valisi İbrahim Akın, kentteki asayiş ve güvenlik durumuna ilişkin, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla toplantı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 14:06 Güncelleme: 15.04.2025 - 14:12
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        Konya'da Genişletilmiş Asayiş ve Güvenlik Toplantısı yapıldı
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        Konya Valisi İbrahim Akın, kentteki asayiş ve güvenlik durumuna ilişkin, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla toplantı düzenledi.

        Vali Akın, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul'un katılımıyla Valilik'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu yılın "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsatarak, paydaş kurum ve kuruluşlarla yapılacak çalışmaların planlandığını söyledi.

        Emniyet ve jandarma birimlerince, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Akın, şehrin huzur ve güvenliği için ilk 3 ayda gerçekleştirilen çalışmaları paylaştı.

        Terörle mücadelede 49 operasyon yapıldığını ifade eden Akın, "Operasyonlarda gözaltına alınan 57 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 33'ü hakkında adli kontrol kararı verilmiştir." dedi.

        Akın, asayiş suçlarında ise bir önceki yılın aynı dönemine göre olay sayısında yüzde 28, kişilere karşı işlenen suçlarda ise yüzde 13 oranında azalma kaydedildiğini anlattı.

        Kolluk kuvvetlerince yapılan diğer çalışmaları da paylaşan Akın, şunları kaydetti:

        "Geçtiğimiz 3 ayda, aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, 1944 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderilmiş, ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına yönelik operasyonlarda ise 1003 tabanca, 130 kurusıkı tabanca ve 450 av tüfeği ele geçirilmiş, 1367 şahıs hakkında adli işlem uygulanmıştır. Organize suçlarla mücadelede 34 operasyonda 74 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 35'i tutuklanmıştır. Ayrıca bir yerel organize suç örgütü çetesi çökertilerek yaklaşık 27 milyon lira değerindeki mal varlığına el konulmuştur. Narkotik ekiplerimizce gerçekleştirilen 338 operasyonda 520 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 336'sı tutuklanmıştır. Bu operasyonlarda çeşitli türlerde 48,5 kilogram uyuşturucu madde ile 871 bin 268 uyuşturucu hap ele geçirilmiştir."

        - 781 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

        Vali Akın, siber suçlarla mücadele kapsamında, 446 şüpheli ve hesap hakkında işlem yapıldığını, düzensiz göçle mücadele kapsamında da 36 organizatörün yakalandığını, bunlardan 8'inin tutuklandığını ve 781 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini aktardı.

        Trafik kurallarına uymanın bir zorunluluk olduğunu dile getiren Akın, "Trafik birimlerimizce yapılan denetimlerin amacı da bu sorumluluğu hatırlatmaktır. Bu doğrultuda, geçtiğimiz 3 ayda 1 milyon 67 bin 947 araç denetlenmiştir." diye konuştu.

        Dünya genelinde etkisini giderek artıran küresel ısınma ve iklim değişikliğinin Konya'da da ciddi çevresel sorunlara yol açtığını vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

        "Bu sorunların başında su kaynaklarımızın giderek azalması gelmektedir. Tarımsal üretimin yoğun olarak yapıldığı Konya ovası, bu etkileri en derinden hisseden bölgelerden biridir. Konya valiliği olarak, tüm vatandaşlarımızı su tasarrufu konusunda daha duyarlı ve bilinçli olmaya davet ediyoruz. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarımızla, su tasarrufu ve sürdürülebilir su kullanımı konularında çalışmalarımızı sürdürmekteyiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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