Konya'da "Turizm Haftası" etkinlikleri başladı
Konya'nın Hüyük ilçesinde 15-22 Nisan "Turizm Haftası" etkinlikleri başladı.
Konya'nın Hüyük ilçesinde 15-22 Nisan "Turizm Haftası" etkinlikleri başladı.
Konya Valisi İbrahim Akın, Konya'nın tarihi ve evrensel kültür diliyle, barışın ve hoşgörü şehri olarak dünyaya seslendiğini söyledi.
Festival havasının dostlukları çoğaltmasını, bereket ve güzellik getirmesini temenni eden Akın, "Burada geçmişinden güç alarak geleceğe yürüyen, Çatalhöyük'ün izinden, Mevlana'nın insanlığa bıraktığı evrensel öğretiden, Selçuklu'nun estetiğinden beslenen bir Konya görüyoruz." dedi.
Akın, Turizm Haftası'nın tarihi mirası, gastronomiyi, el sanatlarını, müziği ve insanların kadim değerlerini yansıtan bir kültür şöleni olduğuna dikkati çekti.
İl Kültür Turizm Müdürü Fikret Fidan, Turizm Haftası'nın toplumda turizm bilincini geliştirmek, iç turizmi canlandırmak, halkın turizm etkinliklerine katılımını sağlamak ve kültür değerlerini tanıtmak amacıyla kullandığını belirtti.
Etkinlikte, Reha Bilir'in "Hüyük Işıkla Güzel Fotoğraf Sergisi", Doğa ve Tarım Resim Sergisi ve El Sanatları Sergisi açıldı.
Etkinlik çilekli lezzetler workshopu, Sonsuz Şükran Köyü gezisi, konser programı, panellerle devam etti.
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