Hüyük Tarihi ve Hüyük Çileği Paneli düzenlendi

Hüyük Çilek Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Bilgi, coğrafi işaretli ve Avrupa tescil belgeli Hüyük çileği ile ilgili katılımcılara bilgi verdi.

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