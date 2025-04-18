Hüyük Tarihi ve Hüyük Çileği Paneli düzenlendi
Hüyük'te Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Hüyük Tarihi ve Hüyük Çileği Paneli düzenlendi.
Hüyük'te Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Hüyük Tarihi ve Hüyük Çileği Paneli düzenlendi.
Hüyük Kültür Etkinlikleri Salonu'nda düzenlenen panel sanatçı Ali Osman Erbaşı'nın konseriyle başladı.
Hüyük Çilek Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Bilgi, coğrafi işaretli ve Avrupa tescil belgeli Hüyük çileği ile ilgili katılımcılara bilgi verdi.
Daha sonra Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Erdoğru, katılımcılara Hüyük tarihi konusunda bilgiler aktardı.
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