"Türkiye'nin Kahramanları" projesi yeni işbirliklerine imkan sağlıyor

Güvenilir Ürün Platformu öncülüğünde yerli üretimi desteklemek için başlatılan "Türkiye'nin Kahramanları" projesi kapsamında düzenlenen Konya Üretici Programı'nda perakende sektöründe alıcılar ile yerli üreticiler bir araya geldi.

Konya Ticaret Odası TÜYAP Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, üreticiler 30'dan fazla büyük alıcı ve yatırımcıdan oluşan alım heyetiyle görüştü, ürünlerini tanıttı.

Sürdürülebilir işbirliklerinin teşviki ve yerel üretimin desteklenmesinin amaçlandığı etkinlikte konuklar, e-ticaret ve iş geliştirme eğitimlerine de katılma imkanı buldu.

Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak, buradaki konuşmasında, 6 deprem ilinde bu çalışmayı yaptıklarını söyledi.

Toprak, Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformları, restoran zincirleri, perakende dernekleri ve yerel üreticilerin bir araya gelerek güçlü bir sinerji oluşturduğunu dile getirdi.

Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Alp Önder Özpamukçu da küreselleşmenin ivme kaybettiği bir dönemde yerli üretimin ve organize perakendenin önemine işaret etti.