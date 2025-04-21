Yunak'ta MSB bando takımı konser verdi

Programa Yunak Kaymakamı Özgür Pelvan, Belediye Başkanı Subhan Günaltay, daire ve kurum amirleri de katıldı.

Yunak Borsa İstanbul Ortaokulu Bahçesinde düzenlenen konsere, öğrenciler ve aileleri başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı.

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