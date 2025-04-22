Seydişehir'de sağlık personeline eğitim verildi

Kurum binasında Dr. Zeliha Halıcı tarafından verilen ilk yardım eğitiminde, genel ilk yardım bilgileri, hasta, yaralı ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği ve bilinç bozuklukları anlatıldı.

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