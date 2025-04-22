Fransa'dan yola çıkan bisikletli ikili, Beyşehir'e geldi

Yeni kültürler ve insanları tanımak amacıyla Fransa'dan bisikletleriyle tura çıkan yabancı misafirlerinin hedefinin Tacikistan olduğunu aktaran Büyükkafalı, "Tacikistan'a bir yılda ulaşmayı planlıyorlar. Beyşehir'de bisikletli gezginlerimizi misafir etmekten çok mutluluk duyuyoruz." ifadesini kullandı. ​​​​​​​

Fransız bisiklet tutkunu Julie Gasser ve Fredine Badziniski, Beyşehir Bisiklet Evi'nin konuğu oldu.

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