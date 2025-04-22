Fransa'dan yola çıkan bisikletli ikili, Beyşehir'e geldi
Fransa'dan bisikletleriyle tura çıkan Fransız ikili, Beyşehir ilçesine ulaştı.
Fransa'dan bisikletleriyle tura çıkan Fransız ikili, Beyşehir ilçesine ulaştı.
Fransız bisiklet tutkunu Julie Gasser ve Fredine Badziniski, Beyşehir Bisiklet Evi'nin konuğu oldu.
Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, bisikletlilere rehberlik ettiklerini belirtti.
Yeni kültürler ve insanları tanımak amacıyla Fransa'dan bisikletleriyle tura çıkan yabancı misafirlerinin hedefinin Tacikistan olduğunu aktaran Büyükkafalı, "Tacikistan'a bir yılda ulaşmayı planlıyorlar. Beyşehir'de bisikletli gezginlerimizi misafir etmekten çok mutluluk duyuyoruz." ifadesini kullandı.
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